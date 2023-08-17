Единственной медалью для казахстанцев завершилась программа чемпионат мира по вольной борьбе в Аммане

АММАН. КАЗИНФОРМ - 16 августа в столице Иорданского Хашимитского Королевства Аммане завершилась программа чемпионат мира (U20) по вольной борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.



В составе сборной команды Казахстана выступили борцы в 10 весовых категориях. Единственную медаль среди наших борцов выиграл Ризабек Айтмухан (до 92 кг) из южной столицы. В решающей финале он незначительно уступил борцу из Ирана.

В этом году наш борец выиграл финальные старты VI летней Спартакиады Казахстана в Алматы. В апреле на домашнем чемпионате Азии среди взрослых занял второе место. Параллельно за медали чемпионата мира вступили представители женской борьбы. По итогам первого соревновательного дня в утешительных поединках выступит Алина Ертостик (76 кг) из Актобе.