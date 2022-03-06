Единственная в регионе женщина-электромонтер, имеющая допуск к верхолазным работам, трудится в Щучинске

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Электромонтер щучинских городских электрических сетей подразделения ТОО «Кокшетау Энерго» Екатерина Глушкова – единственная во всем кокшетауском регионе женщина-электромонтер, имеющая допуск к верхолазным работам. Накануне Международного женского дня Екатерина рассказала, как пришла в эту «мужскую» профессию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как поделился пресс-секретарь ТОО «Кокшетау Энерго» Еркин Сейтов, представительницы прекрасного пола компании своим профессиональным трудом, выдержкой, настойчивостью и ответственностью ежедневно опровергают расхожее мнение, что энергетика – сугубо мужская профессия. Они успешно справляются с работой инженеров, диспетчеров и электромонтеров наравне с мужчинами.

Екатерина – уроженка поселка Акжал Карагандинской области, росла и воспитывалась в семье рабочих.

Любовь к высотам и энергетике у нее с детства. Мама героини Лилия Леоновна по первой профессии машинист башенных и мостовых кранов. Она много лет проработала по своей специальности, наблюдая за этим миром с высоты птичьего полета. Позже приобрела специальность «Электромонтер» и пошла работать дежурным электромонтером на подстанцию 35/10 кВ поселка Акжал.

Позже семья переехала в город Щучинск. Екатерина долго не могла определиться с выбором профессии. В начале своей трудовой деятельности успела поработать в охранных фирмах, контролером в «Бурабай Су Арнасы», но мысли пойти и работать в энергетику ее не покидали все это время, потому как энергетика у нее в крови с самого детства.

«Моя мама энергетик! В детстве я наблюдала, как работает мама, и гордилась тем, что у нее такая вот профессия, от которой зависит, что в домах и на производствах тепло и горит свет. И я решила пойти по ее стопам и поэтому выбрала такую нелегкую, но очень важную профессию. Плюс ко всему – со школы тяготела к техническим наукам – во многом поэтому и выбрала электроэнергетику», - с гордостью рассказывает собеседница.

Девушка поступила в Высший технический колледж Щучинска по специальности «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и механического оборудования». После окончания техникума в 2014 году ей была присвоена квалификация «Электромеханик». Пока получала образование, успела поработать дежурным электромонтером на подстанции 110/10/10 кВ «Санаторная». В 2017 году Екатерина была вынуждена покинуть родной коллектив в связи с переездом в другой город, но спустя два года, по возвращении в родной город, она вернулась и в щучинские городские электрические сети, где была принята на должность старшего контролера Центрального управления по распределению электроэнергии. В ноябре 2019 года переведена на должность электромонтера с верхолазными работами.

«Жалею только, что не пришла в эту сферу раньше. Со временем все больше понимаю – тогда выбор был сделан правильно!» - с уверенностью заявляет женщина.

Екатерина Владимировна особенно в восторге от своего коллектива, где каждый по своему индивидуален. По ее мнению, коллеги у нее самые добрые, отзывчивые, поддержат в любой ситуации, а самое главное – с хорошим чуством юмора. По-особенному она благодарна им за то, что каждый из них внес свою неоценимую лепту в ее профессиональный рост.

«В мужском коллективе Екатерина пользуется уважением и задает тон работе сотрудников всей службы. Наверное, другим мужчинам совесть не позволяет трудиться спустя рукава, когда женщина рядом и наравне со всеми выполняет мужскую работу», - смеясь, делится Е. Сейтов.

В свободное от работы время Екатерина любит путешествовать, создавать подделки и даже занимается альпинизмом. Впрочем, к последнему ей с ее работой не привыкать!