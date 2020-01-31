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Единственная в Казахстане волчица со спутниковым передатчиком обитает в Наурзумском заповеднике

31 Января 2020 22:06
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Единственная в Казахстане волчица со спутниковым передатчиком обитает в Наурзумском заповеднике

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Единственную в Казахстане волчицу со спутниковым передатчиком в этом месяце навестила совместная полевая группа Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) и Наурзумского заповедника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение АСБК в Facebook.

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В течение десяти дней были обследованы потенциальные места обитания волков, проверены фотоловушки и установлены новые.

Опираясь на информацию от инспекторов заповедника и на данные с передатчика, в двух местах участники группы обнаружили останки самца и самки лося, которые волки, судя по следам, периодически посещают. Чёткие следы у более свежих останков помогли установить траекторию движения каждого волка.

Также были отмечены волчьи следы с кровью, говорящие о том, что образовавшийся после снегопада и дождя наст разбивал зверям лапы.Мы продолжаем изучать популяцию волков в Наурзумском заповеднике. Данная работа проводится в рамках проекта по волку международной Природоохранной инициативы «Алтын Дала».


Фото: www.facebook.com/ACBK.kz
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Ключевые слова: Костанайская область, Экология,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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