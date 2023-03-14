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Единовременные выплаты получит на Наурыз ряд карагандинцев

14 Марта 2023, 21:30
Единовременные выплаты получит на Наурыз ряд карагандинцев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В честь праздника Наурыз в Караганде планируют выдать единовременные выплаты более 300 жителям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате города Караганды, 356 человек получат единовременную материальную помощь в честь праздника Наурыз. Из городского бюджета на данные выплаты предусмотрено 45 млн 450 тысяч тенге.

Денежную помощь получат следующие категории лиц:

- военнослужащие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, лица, принимавшие участие в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе - по 200 000 тенге;
- граждане, удостоенные звания Героя Социального Труда, кавалеры орденов Славы трех степеней, Трудовой Славы трех степеней, лица, удостоенные звания «Қазақстанның Еңбек Ері» - 200 000 тенге;
- ВИЧ-инфицированные дети - 243 402 тенге;
- лица, болеющие туберкулезом - по 17 250 тенге;
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны на коммунальные услуги получат по 10 000 тенге.


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