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    21:13, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Единовременную соцпомощь получат пенсионеры столицы ко Дню пожилых людей

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня пожилых людей в столице 91 672 пенсионера по возрасту получат единовременные социальные выплаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    К 1 октября в честь Дня пожилых людей 91 672 пенсионерам по возрасту и лицам пенсионного возраста из числа получателей минимального размера пенсии предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (7950 тенге). Общая сумма выплат составит почти 730 млн. тенге.

    Выплата производится на основании списков межведомственного расчетного центра социальных выплат получателям пенсий по возрасту, зарегистрированным и постоянно проживающим в столице.

    Выплаты будут осуществляться до 3 октября включительно.


    Теги:
    Пенсия Социальная поддержка Астана
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