Единовременную соцпомощь получат пенсионеры столицы ко Дню пожилых людей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня пожилых людей в столице 91 672 пенсионера по возрасту получат единовременные социальные выплаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

К 1 октября в честь Дня пожилых людей 91 672 пенсионерам по возрасту и лицам пенсионного возраста из числа получателей минимального размера пенсии предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (7950 тенге). Общая сумма выплат составит почти 730 млн. тенге.

Выплата производится на основании списков межведомственного расчетного центра социальных выплат получателям пенсий по возрасту, зарегистрированным и постоянно проживающим в столице.

Выплаты будут осуществляться до 3 октября включительно.