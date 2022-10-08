Единое зарядное устройство для всех мобильных устройств станет реальностью в ЕС в 2024 году

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - К концу 2024 года все мобильные телефоны, планшеты и фотоаппараты, продаваемые в Евросоюзе, должны быть оснащены портом для зарядки «USB Type-C», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С весны 2026 года это обязательство будет распространяться на ноутбуки. Новый закон, принятый на пленарном заседании Европарламента во вторник, является частью усилий ЕС по сокращению электронных отходов и расширению возможностей потребителей делать более устойчивый выбор.

«За» проголосовали 602 депутата, 13 - «против» и 8 воздержались.

Согласно новым правилам, потребителям больше не понадобится новое зарядное устройство каждый раз, когда они покупают новое устройство, поскольку они смогут использовать одно зарядное устройство для целого ряда портативных электронных устройств малого и среднего размера.

Независимо от их производителя, все новые мобильные телефоны, планшеты, цифровые фотоаппараты, наушники и гарнитуры, портативные игровые консоли и колонки, устройства для чтения электронных книг, клавиатуры, мыши, портативные навигационные системы, наушники и ноутбуки, которые перезаряжаются с помощью проводного кабеля и работают с мощностью до 100 Вт, должны быть оснащены портом USB Type-C.

Все устройства, поддерживающие быструю зарядку, теперь будут иметь одинаковую скорость зарядки, что позволит пользователям заряжать свои устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого зарядного устройства.

Поскольку беспроводная зарядка становится все более распространенной, Европейской комиссии придется согласовать требования к совместимости к концу 2024 года, чтобы избежать негативного воздействия на потребителей и окружающую среду. Это также позволит избавиться от так называемого эффекта технологической «привязки», при котором потребитель становится зависимым от одного производителя.

Специальные этикетки будут информировать потребителей о характеристиках зарядки новых устройств, облегчая им проверку совместимости существующих зарядных устройств. Покупатели также смогут сделать осознанный выбор относительно того, следует ли приобретать новое зарядное устройство вместе с новым продуктом.

Эти новые обязательства приведут к большему повторному использованию зарядных устройств и помогут потребителям экономить до 250 млн евро в год на ненужных покупках зарядных устройств. На утилизированные и неиспользуемые зарядные устройства в ЕС ежегодно приходится около 11 тысяч тонн электронных отходов.

Европейский Совет должен будет официально утвердить Директиву, прежде чем она будет опубликована в Официальном журнале ЕС.

Решение вступит в силу через 20 дней после опубликования. Затем у государств-членов будет 12 месяцев для переноса правил и 12 месяцев после окончания периода переноса для их применения. Новые правила не будут применяться к продуктам, размещенным на рынке до даты подачи заявления.