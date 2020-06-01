Единое окно гендерных инициатив создают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 мая 2020 года председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстана Лаззат Рамазанова провела онлайн-встречу с представителями международных организаций и международных финансовых институтов по обсуждению гендерных проектов, передает МИА «Казинформ».

Лаззат Рамазанова предложила международным организациям и финансовым институтам войти в состав обновленной Экспертной группы при Национальной комиссии.

«Мы намерены консолидировать усилия международных организаций и институтов развития, которые присутствуют в Казахстане и реализуют на практике гендерный компонент. В настоящее время Национальная комиссия приступила к обновлению Экспертной группы. В этой связи мы приглашаем вас принять активное участие в ее работе. В непростых экономических условиях это уникальная возможность совместно реализовать на практике эффективные меры», - сообщила Лаззат Рамазанова.

Экспертная группа будет работать по трем основным направлениям: семейная политика, гендерная политика и профилактика бытового насилия. При этом, системные меры будут реализованы на республиканском уровне, а проектные – на областном, с обеспечением передачи лучшего опыта между регионами.

Со своей стороны, участники встречи рассказали об инициированных проектах, направленных на решение вопросов гендерного равенства, проблем женщин и детей. Лаззат Рамазанова отметила, что в ближайшее время будет создана единая база проектов, в которых задействованы международные и донорские организации.

Также председатель Лаззат Рамазанова акцентировала внимание на планах Национальной комиссии, основанных на рекомендациях Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

«Будем признательны всем международным организациям, если вы поддержите наши усилия в этих направлениях и включите наши планы в свои рабочие программы начиная с этого года. Мы готовы с каждым обсудить пути взаимодействия и предоставления взаимовыгодной максимальной поддержки», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

Отмечается, в онлайн-встрече приняли участие представители Евросоюза, Всемирного банка, ЕБРР, АБР, ОБСЕ, ООН-Женщины, ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА.