Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 16 по 20 января 2020 года на базе 99 пунктов страны будет проводиться Единое национальное тестирование (ЕНТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для поступления в вуз на платной основе ЕНТ проводится 4 раза в год (январь, март, июнь, август). При этом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта поступающим необходимо сдать единое национальное тестирование, которое будет проходить в июне. В целом, формат сдачи ЕНТ остается прежним.

Как рассказали в Министерстве образования и науки, данная норма введена в целях повышения доступности получения высшего образования.

«Прием документов для участия в ЕНТ осуществлялся в период с 1 по 15 декабря 2019 года посредством единой информационной системы. В результате заявления для участия в ЕНТ подали более 95 тыс. человек. В данном ЕНТ принимают участие обучающиеся 11 (12) классов средних школ; лица, зачисленные до завершения первого академического периода обучения (условное зачисление) в вуз; а также студенты, обучающиеся на группах образовательных программ, требующих творческой подготовки, и изъявившие желание перевестись на другие», - говорится в сообщении ведомства.

В регионы будут направлены 447 представителей Министерства образования и науки РК, созданы апелляционные комиссии, организованы пункты оказания медицинской помощи и обеспечена безопасность в ходе тестирования.

Помимо этого, при необходимости будут предоставлены индивидуальные помощники, а также сурдопереводчики для детей с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, для осуществления общественного контроля за открытостью и объективностью ЕНТ будут привлечены представители специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы.

На местах созданы государственные комиссии по организации и проведению ЕНТ в количестве 594 человек. В состав государственной комиссии вошли представители акиматов областей или городов республиканского значения, представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации.

В ЕНТ будут использованы 820 аудиторий. Все аудитории обеспечены глушителями связи мобильных устройств и видеонаблюдением.

При запуске на тестирование, в случае обнаружения запрещенных предметов с помощью металлоискателя, тестируемые будут удалены с составлением акта.