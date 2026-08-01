Единый стандарт для систем видеонаблюдения утвердили в Казахстане

В Казахстане утвержден первый национальный стандарт, устанавливающий единые требования к системам видеонаблюдения, передает Kazinform со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

Приказом Председателя Комитета от 17 июля 2026 года № 30-НҚ утвержден национальный стандарт СТ РК 4031-2026 «Системы видеонаблюдения. Требования к типам и размещению видеокамер».

Стандарт разработан в соответствии с Национальным планом стандартизации на 2026 год. Заявителем разработки выступил Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. Стандарт вводится в действие с 1 сентября 2026 года.

СТ РК 4031-2026 стал первым национальным стандартом, устанавливающим единые требования к системам видеонаблюдения, применяемым при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений. Документ направлен на унификацию требований к выбору, размещению и эксплуатации видеокамер, а также повышение совместимости оборудования.

Стандарт распространяется на видеокамеры и системы видеонаблюдения, предусматриваемые при проектировании, строительстве и реконструкции объектов, в том числе для их последующего подключения к цифровым системам мониторинга.

— Одним из ключевых нововведений стандарта является установление единых минимальных требований к техническим характеристикам видеокамер, включая тип матрицы, разрешение, светочувствительность, частоту кадров, параметры объективов, диапазон рабочих температур, классы защиты от внешних воздействий, а также требования к монтажу и размещению оборудования, — отметила председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Жанна Есенбекова.

Впервые на национальном уровне установлена классификация видеокамер по их назначению: для обзора внешней территории, помещений внутри зданий и сооружений, обнаружения и идентификации лиц, идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также управляемые видеокамеры.

Стандартом также установлены требования непосредственно к системам видеонаблюдения. В частности, они должны обеспечивать непрерывную видеофиксацию, передачу, обработку и хранение видеоданных не менее 30 суток, поддержку современных протоколов взаимодействия и совместимости оборудования, защиту передаваемой информации в соответствии с требованиями национальных документов по информационной безопасности, а также возможность применения интеллектуальной видеоаналитики, включая распознавание лиц, государственных регистрационных знаков транспортных средств и фиксацию инцидентов.

Ранее сообщалось о том, что правила функционирования национальной системы видеомониторинга обновили в РК.