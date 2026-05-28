Единый реестр государственных цифровых систем могут создать в Казахстане 

В Мажилисе подняли вопрос необходимости полной инвентаризации государственных информационных систем и усиления контроля над цифровой инфраструктурой госорганов. С соответствующим депутатским запросом выступил член фракции партии «AMANAT» Нурсултан Байтилесов, обратившийся к заместителю Премьер-министра – министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву, передает корреспондент агентства Kazinform.

В обращении отмечается, что государственные органы используют большое количество информационных систем, платформ и ведомственных баз данных, однако единая модель управления ими до сих пор не сформирована.

— В большинстве случаев отсутствует единый и прозрачный подход к управлению государственными информационными системами, где функции владельца, оператора, балансодержателя и администратора распределены между разными субъектами, — говорится в запросе.

По словам депутата, это приводит к снижению уровня ответственности и затрудняет эффективный контроль за критически важной цифровой инфраструктурой.

Особую обеспокоенность вызывают системы, обрабатывающие персональные данные, финансовую и служебную информацию. Отмечается, что многие из них создавались фрагментарно различными подрядчиками, что привело к дублированию данных, несовместимости решений и росту затрат на сопровождение.

— Отсутствие единого подхода к учету государственных информационных систем и передаче государству исходного кода и технической документации формирует риски технологической зависимости от отдельных поставщиков, — подчеркивается в депутатском обращении.

Также указывается, что в отдельных случаях госорганы не обладают полным контролем над администрированием систем, включая доступы, ключи и техническую документацию, что создает риски утраты управляемости цифровой инфраструктурой.

— Речь идет не только об управленческой проблеме, но и о потенциальных угрозах информационной безопасности и национальной устойчивости, — отмечается в запросе.

В качестве примера приводится ситуация с реестром субъектов предпринимательства Министерства национальной экономики, где после прекращения взаимодействия с подрядчиком возникли сложности с администрированием и сопровождением системы.

В связи с этим депутат предлагает провести полную инвентаризацию государственных информационных систем с установлением их владельцев, операторов и уровня критичности, а также проверить случаи отсутствия полного государственного контроля над цифровыми решениями и дать им правовую оценку.

Также предлагается рассмотреть возможность создания единого государственного реестра информационных систем с закреплением всех ключевых параметров, включая источник финансирования, права на программное обеспечение и исходный код, а также обязать подрядчиков передавать государству полную техническую документацию.

Напомним, в Казахстане утвержден перечень цифровых услуг, оказываемых оператором цифрового Правительства государственным органам и субъектам квазигосударственного сектора.