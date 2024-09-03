Единый пакет медпомощи оптимизирует систему здравоохранения - вице-министр Ербол Оспанов

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Он обозначил проблемы в системе здравоохранения и поручил разработать единый пакет государственной медицинской помощи. Вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов прокомментировал эту инициативу, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Ербола Оспанова, в настоящее время в здравоохранении используется более шести различных информационных систем, что затрудняет передачу медицинских данных между ними. Медицинские организации, работающие с одной системой, часто не могут перейти на другую, так как данные остаются в предыдущей системе.

— Это создает препятствия для развития рынка информационных систем. Создание единого пакета государственной медицинской помощи позволит хранить все медицинские данные пациента в государственных ресурсах и обеспечит доступ к ним вне зависимости от того, куда обратится пациент. Это оптимизирует расходы на цифровизацию, улучшит процессы и обеспечит актуальность данных медицинских организаций, что будет способствовать совершенствованию системы здравоохранения, — отметил он.

Оспанов также подчеркнул ключевые проблемы в здравоохранении: доступность медицинской помощи, приписку медицинских услуг и снижение нагрузки на медицинский персонал.

— Для борьбы с припиской медицинских услуг мы проводим пилотные проекты, чтобы подтвердить вход пациента в медицинскую организацию, реализуем форматно-логические контроли информационных систем и интеграцию между ними, как внутри Министерства здравоохранения, так и с внешними системами. Это позволит сократить возможность приписки уже на входе. Для обеспечения доступности мы оцифровываем процессы, связанные с графиком предоставления медицинских услуг, чтобы человек, не выходя из дома, мог записаться на прием и точно знать, когда его примет врач. К сожалению, медицинские работники иногда вынуждены работать в нескольких информационных системах и дублировать данные. Например, одна система может быть коммерческой, а другая — государственной, и одна и та же информация дублируется. Это занимает у врачей от 5 до 10 минут. Интеграция информационных систем поможет оптимизировать работу, чтобы врачи могли больше времени уделять пациентам, а не работе на компьютере, — добавил вице-министр.

Он также рассказал о текущих пилотных проектах.

— ⁠Сейчас на этапе завершения тестирования две интеграции — регистр беременных женщин и женщин фертильного возраста, а также информационная система лекарственного обеспечения. Планируем завершить проверку в сентябре. В ближайший месяц завершим интеграцию информационной системы онкологических служб. В конце октября — начале ноября этого года завершатся все работы. По нашим оценкам, это снизит нагрузку на врачей примерно на 50%. Работа будет продолжена, и всё это возможно благодаря цифровизации и интеграции информационных систем, — пояснил он.

Ожидается, что единый пакет государственной медицинской помощи, по прогнозам вице-министра, будет внедрен к 2026 году.

Отметим, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании также обозначил ключевые задачи, такие как устранение дисбаланса между денежно-кредитной и фискальной политикой, улучшение инвестиционного климата, раскрытие промышленного потенциала страны и повышение кадрового потенциала.