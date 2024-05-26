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    20:48, 25 Май 2024 | GMT +6

    Единый классный час прошел в Акмолинской области

    Единый классный час прошел в Акмолинской области
    Фото: управление образования Акмолинской области

    В Акмолинской области, как и по всему Казахстану, прошел единый классный час под общей эгидой «Білімім — Отаныма», посвященный завершению 2023-2024 учебного года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как поделились в пресс-службе управления образования региона, в Акмолинской области учебный год завершают 138 268 учащихся, в том числе 12 693 выпускника 9-х классов и 4 967 выпускников 11-х классов. 242 выпускника 11 классов претендуют на получение нагрудного знака «Алтын белгi» и 365 выпускников на аттестат с отличием.

    Единый классный час прошел в Акмолинской области
    Фото: управление образования Акмолинской области
    Единый классный час прошел в Акмолинской области
    Фото: управление образования Акмолинской области

    Единый классный час, прошедший в специализированной школе-интернате для одаренных детей им. Абая в городе Кокшетау, посетила заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Ботакоз Дюсенова. Выбор сделан не случайно. Учебное заведение имеет 60-летнюю историю. Образовательное учреждение было открыто в 1963 году как кокшетауская областная казахская школа-интернат. За 60 лет школа выпустила 5 тысяч учеников. В 2020 году учебному заведению присвоено имя великого Абая.

    Единый классный час прошел в Акмолинской области
    Фото: управление образования Акмолинской области

    Ботакоз Дюсенова вручила благодарственные письма и почетные грамоты лучшим педагогам школы.

    Единый классный час прошел в Акмолинской области
    Фото: управление образования Акмолинской области

    По словам руководителя управления образования Акмолинской области Шокана Оразалина, акимат региона выделил 546 миллионов тенге на капитальный ремонт школьного общежития специализированной школы-интерната для одаренных детей им. Абая.

    Единый классный час прошел в Акмолинской области
    Фото: управление образования Акмолинской области

    — В ушедшем учебном году я участвовала во многих конкурсах. Это большое достижение для меня, за что благодарю родителей, классного руководителя Айдану Аскаровну и руководителя по предмету Арайлым Айдарбековну. Благодаря им я уверена, что добьюсь больших успехов. Это мои первые шаги в популяризации науки в стране. Мечтаю, чтобы полученные мною знания пригодились в будущем во благо моей родины. Планирую охватить медицинскую отрасль различными научными проектами и войти в топ-3 стран по биологии, — поделилась ученица 8 «Б» Бегзан Зерде.

    Единый классный час прошел в Акмолинской области
    Фото: управление образования Акмолинской области
    Теги:
    Регионы Казахстана Дети Образование Особенные дети школа Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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