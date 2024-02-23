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    16:49, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Единый часовой пояс: Минцифры обратилось к казахстанцам с важным заявлением

    часы
    Фото: pixabay.com

    Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана обратилось к гражданам страны в связи с переходом на единый часовой пояс, передает агентство Kazinform.

    В ведомстве напомнили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

    В целях реализации данного мероприятия приняты следующие меры:

    1. 1) официально извещены международные организации IANA (Администрация адресного пространства Интернет) МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG о переходе Казахстана, на единый 5-й часовой пояс, а также о необходимости обновить данные в общедоступной базе данных часовых поясов (time zone database) для Казахстана. В этой связи абонентам необходимо обновить выпущенные обновления международными операционными системами, включая Android и IOS.
    2. 2) согласно поручению Министра цифрового развития, операторами связи:
    • проводятся организационно-технические мероприятия по подготовке необходимых настроек своих информационных систем;
    • принимаются меры по заблаговременному уведомлению о проводимой работе своих абонентов и пользователей через свои каналы обслуживания, включая рассылку операторами сотовой связи коротких текстовых сообщений, а также информирование на интернет-ресурсе и в мобильном приложении (при наличии);
    • подготавливается техническая инфраструктура с целью соблюдения стабильности предоставляемых сервисов и услуг связи, включая Интернет, а также предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа.

    Для получения более подробной информации абонентам нужно обратиться к операторам связи.

    Теги:
    Казахстан Цифровой Казахстан МЦРИАП Интернет Связь, ТВ, IT Общество
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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