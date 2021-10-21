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    14:11, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2 обнаружены в России

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    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма «дельта», обнаружены в России. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма «дельта». В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия «дельты».

    «Да, вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых (помещаемых) в базу данных VGARus. <…> AY.4.2 - одно из множества ответвлений линии «дельта«, которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена», - сказал он.

    Эксперт отметил, что появление нового варианта может дать дополнительный толчок подъему заболеваемости в РФ.

    «Появление изначальной версии «дельты» уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, - только вакцинация, особенно тех лиц, кто еще не заражался коронавирусной инфекцией», - сказал он.

    Хафизов пояснил, что AY.4.2 несет две характерные мутации в гене S-белка, вызывающих аминокислотные замены Y145H и A222V.

    «Он может постепенно начать вытеснять старую версию «дельты», но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама «дельта» в свое время вытеснила все остальное. Так, он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии «дельта» медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм», - добавил он.

    При этом эксперт отметил, что существующие в России вакцины эффективны против новой версии вируса.


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