9 Августа 2022 16:45

Единая технологическая сеть – как работают малые предприятия в столице

Технологии не стоят на месте, и все больше предприятий переходят на автоматизированную систему работы, благодаря которой отпадает необходимость в тяжелом физическом труде. Четыре года назад в столице открылось производство автоклавных газоблоков. На сегодняшний день, завод представляет из себя единую технологическую сеть от загрузки сырья до выпуска готовой продукции.

ТОО «Rongshun astana building moterials co.ltd» производит газоблоки для крупнейших строительных компаний. По словам сотрудников завода, на сегодняшний день, объем производства составляет 400-500 кубических метров в сутки.

«Интенсивность застройки жилыми комплексами в столице растет ежемесячно, и у строительных компаний есть острая потребность в покупке нашей продукции. Мы осуществляем работу в рамках инвестиционного проекта, заключенного с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, на сегодняшний день ввезено оборудование на сумму около 2 млрд тенге, на строительство и обустройство завода сумма вложений составила около 3 млрд тенге. Контракт заключен до 2027 года, и мы планируем выполнить все обязательства перед государством в лице курирующего Министерства. Оставшаяся часть инвестиций также будет направлена на улучшение завода», - рассказал представитель компании Ерлик Жамангозов.

Спикер также рассказал о том, сколько людей выполняют работу, а также о социальном пакете, предоставляемом сотрудникам.

«На сегодняшний день, в нашей компании работает 50 человек, все они являются гражданами Казахстана, за исключением самого инвестора господина Лю Жун, который также является и директором компании. Так как производство у нас небольшое, завод на 80 % автоматизирован, как такого тяжелого физического труда у нас нет. Что же касается социального обеспечения, сотрудники завода, которые нуждаются в жилье, проживают в общежитии на территории предприятия. Помимо этого, предусмотрено трехразовое питание за счет компании», - отметил Ерлик Жамангозов.

В заключение, спикер рассказал об объемах производства, а также о дальнейших планах предприятия.

«Наша главная задача в перспективе – увеличение мощности. Спрос на газоблок в столице достаточно большой и на сегодняшний день, мы выпускаем порядка 500 кубических метров автоклавного газоблока в сутки. Планируем увеличить цифру до 800 кубических метров. Благодаря техническому прогрессу и работе новых технологий, ускоряются процессы производства, улучшается качество производимой продукции. Поэтому, увеличение объема производства – это лишь вопрос времени и приобретения необходимого для расширения оборудования», - заключил Ерлик Жамангозов.