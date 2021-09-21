«Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 7,46% и «Новые люди» - 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в девяти округах, на третьем месте находятся кандидаты «Справедливой России - За правду», лидирующие в восьми округах. В пяти округах лидируют самовыдвиженцы, в двух - кандидаты от ЛДПР, еще в трех - по одному кандидату от «Родины»«, Партии роста и «Гражданской платформы».