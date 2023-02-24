Единая родословная книга казахских пород собак появится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали правила ведения единой родословной книги казахских пород собак тазы и тобет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ опубликован на сайте «Открытые НПА».

Отбор, подбор собак для внесения в Единую родословную книгу (ЕРК) осуществляется Национальным центром.

Согласно разработанным правилам, ЕРК ведется по породам собак тазы и тобет, включенным в опись пород собак, заявленных для внесения в ЕРК.

В ЕРК вносятся следующие данные из карточек чистопородных собак:

- по тазы: регистрационный номер, происхождение и породность собак; характеристика самца и самок по живой массе; балльная оценка (индексная оценка); учет случки и щенения самок; учет племенного использования самцов, самок и качества их потомства; кличка, индивидуальный номер, порода, дата и место рождения, происхождение собак; результаты измерения высоты в холке, глубины в груди, косой длины туловища (мерной палкой), обхвата пясти; окрас, год рождения; шерстяной покров; структура головы, челюсти и ушей; структура шеи.

- по тобет: регистрационный номер, происхождение и породность собак; характеристика самца и самок по живой массе; балльная оценка (индексная оценка); учет случки и щенения самок; учет племенного использования самцов, самок и качества их потомства; кличка, индивидуальный номер, порода, дата и место рождения, происхождение собак; окрас, год рождения; шерстяной покров; структура головы, челюсти и уши.

По собакам в ЕРК вносятся данные о чистопородных, здоровых, имеющих крепкую конституцию и хороший экстерьер, предназначенных к использованию для племенных целей собак, а также отвечающие следующим условиям:

1) по породам собак тазы:

- самцы, проверенные и оцененные по качеству потомства и являющиеся «улучшателями», при наличии данных о происхождении не менее чем по трем рядам предков по матери и по отцу;

- самки при наличии данных о происхождении по матери и отцу не менее чем по трем рядам предков;

2) по породам собак тобет:

- самцы, проверенные и оцененные по качеству потомства и являющиеся «улучшателями», при наличии данных о происхождении не менее чем по трем рядам предков по матери и по отцу;

- самки при наличии данных о происхождении по матери и отцу не менее чем по трем рядам предков.