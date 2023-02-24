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    19:07, 23 Февраль 2023 | GMT +6

    Единая родословная книга казахских пород собак появится в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали правила ведения единой родословной книги казахских пород собак тазы и тобет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий документ опубликован на сайте «Открытые НПА».

    Отбор, подбор собак для внесения в Единую родословную книгу (ЕРК) осуществляется Национальным центром.

    Согласно разработанным правилам, ЕРК ведется по породам собак тазы и тобет, включенным в опись пород собак, заявленных для внесения в ЕРК.

    В ЕРК вносятся следующие данные из карточек чистопородных собак:

    - по тазы: регистрационный номер, происхождение и породность собак; характеристика самца и самок по живой массе; балльная оценка (индексная оценка); учет случки и щенения самок; учет племенного использования самцов, самок и качества их потомства; кличка, индивидуальный номер, порода, дата и место рождения, происхождение собак; результаты измерения высоты в холке, глубины в груди, косой длины туловища (мерной палкой), обхвата пясти; окрас, год рождения; шерстяной покров; структура головы, челюсти и ушей; структура шеи.

    - по тобет: регистрационный номер, происхождение и породность собак; характеристика самца и самок по живой массе; балльная оценка (индексная оценка); учет случки и щенения самок; учет племенного использования самцов, самок и качества их потомства; кличка, индивидуальный номер, порода, дата и место рождения, происхождение собак; окрас, год рождения; шерстяной покров; структура головы, челюсти и уши.

    По собакам в ЕРК вносятся данные о чистопородных, здоровых, имеющих крепкую конституцию и хороший экстерьер, предназначенных к использованию для племенных целей собак, а также отвечающие следующим условиям:

    1) по породам собак тазы:

    - самцы, проверенные и оцененные по качеству потомства и являющиеся «улучшателями», при наличии данных о происхождении не менее чем по трем рядам предков по матери и по отцу;

    - самки при наличии данных о происхождении по матери и отцу не менее чем по трем рядам предков;

    2) по породам собак тобет:

    - самцы, проверенные и оцененные по качеству потомства и являющиеся «улучшателями», при наличии данных о происхождении не менее чем по трем рядам предков по матери и по отцу;

    - самки при наличии данных о происхождении по матери и отцу не менее чем по трем рядам предков.


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