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вчера 22:17
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вчера 22:09
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вчера 21:24
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вчера 18:42
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Единая лига ВТБ объявляет о запуске киберспортивного турнира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единая лига ВТБ и Киберспортивный холдинг SGL запускают новый проект для болельщиков и киберспортсменов - Кибербаскетбольный кубок, приуроченный к Матчу всех звезд Единой лиги ВТБ. Турнир стартует 16 декабря, передает МИА «Казинформ».
Главная цель турнира – дать любому желающему возможность почувствовать себя частью большого спорта.
На квалификационном этапе участникам необходимо будет выбрать любимый баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ и сразиться против других поклонников этого клуба. 13 победителей квалифицируются в финальный этап, где в формате «лига+плей-офф» выявят сильнейшего кибербаскетболиста страны.
Участие в турнире бесплатное, а для победителей предусмотрены ценные призы. Турнир проходит на игровой консоли Playstation 4, для участия требуется лицензионная NBA 2k20 и большое желание показать свой уровень владения виртуальным оранжевым мячом.
Регистрация открыта до 15 декабря: https://vtbleague.liga-online.com, по всем вопросам можно обратиться в https://vk.com/cybervtbleague или support@liga-online.com
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