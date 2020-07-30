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Единая благотворительная онлайн-платформа Amal появится в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
30 Июля 2020, 12:23
Единая благотворительная онлайн-платформа Amal появится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единая благотворительная онлайн-платформа Amal появится в РК. Об этом сообщил руководитель ОО «Центр развития «Арнау» Улан Абишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы оформили проект в название Amal, потому что с казахского языка слово переводится, как «действие», «поступок». Это как раз корреспондируется с той философией проекта, которую мы будем продвигать – мы хотим в массы продвигать культуру благотворительности, чтобы взрослое население поделилось своим опытом с молодым. Тем более, на фоне пандемии коронавируса, этот вопрос приобрел особую актуальность», - сказал Улан Абишев во время онлайн-конференции.

По его словам проект направлен на стандартизацию и систематизацию процессов, связанных с благотворительностью.

«Мы видим, что сейчас очень много благотворительных фондов, организаций, которые оказывают помощь, но нет единой площадки, где бы вся эта информация была систематизирована. Мы откроем сайт, где вся эта информация будет собрана, разделена по категориям. Это будет очень удобно для благотворителей и нуждающихся людей. Там будут все контакты людей, которые оказывают помощь, и людей, которым таковая нужна», - пояснил спикер.

«Мы понимаем, что сейчас по аудитории у нас есть разные социальные сети – Facebook, Instagram, Vkontakte. Предусмотрели ряд проектов – видеоролики, которые мы будем ориентировать на молодежь, на детей, в том числе будем осуществлять на платформе Tik-Tok. Ролики будут с теми элементами, которые используется в этой социальной сети», - добавил он.

Руководитель Центра гражданских инициатив Нур-Султана Махаббат Еспенова подчеркнула, что проект ложится в канву программной статьи «Рухани жангыру», где есть принципы национальной идентичности и прагматизма.

«И если наши дети и молодежь будут больше знать о благотворительности, о том, что это такое и как это здорово, когда ты помогаешь другому, а также как здорово принять помощь, когда ты действительно в ней нуждаешься, то я думаю, что будущее нашей молодежи и ценности изменят свой формат», - заключила она.

Проект реализуется общественным объединением «Центр развития «Арнау» в рамках гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (ЦПГИ) при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.


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