Единая база волонтеров появится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Единую базу волонтеров запустят в Казахстане до конца года. Портал станет площадкой для добровольцев и тех, кто нуждается в их помощи, сообщает 24.kz.

По данным национальной волонтерской сети, в рядах неравнодушных граждан состоит каждый восьмой житель страны. Такие визиты для волонтеров Мади и Салтанат уже не хобби, а обязанность. Каждые выходные ребята посещают ветеранов войны и тружеников тыла. Кому-то приносят продукты, медикаменты, кому-то помогают прибрать квартиру, приусадебный участок, приготовить обед. А иногда приходят, чтобы поговорить. Их подопечные зачастую одинокие пенсионеры.

«Родственников нет. Только сын лежит в больнице. Не этот, а в Москве который. Я такая довольная, когда ко мне кто-то придет. Я рада, что за мной заботятся, что-то помнят», - рассказала ветеран труда Софья Пукас.

София Александровна - ветеран труда с многолетним стажем. Всю жизнь проработала в сфере градостроительства. За добросовестный труд удостоена множества наград. В столице таких подопечных по проекту у волонтеров больше ста. Свыше тысячи - по всей стране. С волонтерами из регионов ребята поддерживают постоянную связь. Успевают и по другим направлениям.

«У нас есть студенческая организация. Мы с ребятами помогаем всем. К нам часто обращаются по поводу сбора средств на операции. Мы всем сообществом помогаем, проводим различные акции, ярмарки, концерты, лотереи, продажи разные. В последний раз нам удалось собрать более 40 тысяч долларов для нашей одногруппницы, сейчас она благополучно поехала в Корею для операции и диагностики», - отметил волонтер Мади Ханафия.

Но развитие добровольческого движения в Казахстане пока носит стихийный характер.К примеру, охватить помощью на сегодня удается лишь 1 тысячу из 30 ветеранов войны и труда. Создание единой платформы позволит увеличить охват подопечных, считает руководитель Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк. На одном портале зарегистрируются как лица, так и организации, которым требуется волонтерская помощь. А также те, кто готовы эту помощь оказать.

«На единой платформе можно будет осуществлять единую регистрацию, и человеку не нужно будет искать какие-то источники. Она будет собирать информацию со всего Казахстана, какие-то международные проекты. Одним словом, у волонтеров может появиться шанс стать участниками интересных проектов за рубежом. Пока казахстанцев, работающих, к примеру, в Африке - единицы. Портал в тестовом режиме запустят через месяц. К концу года его услуги станут доступны для всех остальных», - сообщила Татьяна Миронюк.