Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 12 °С
Алматы: 36 °С
USD 346.68 EUR 404.02
RUB 5.47 CNY 51.15
Скачать

Единая база волонтеров появится в Казахстане

23 Июля 2018 13:57 204
Поделиться:
Единая база волонтеров появится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Единую базу волонтеров запустят в Казахстане до конца года. Портал станет площадкой для добровольцев и тех, кто нуждается в их помощи, сообщает 24.kz.

Новости по теме

Афиша культурных и спортивных мероприятий в Астане на 23-29 июля
Участницы международного конкурса красоты «Мисс СНГ-2018» приехали в Астану Отделения для медпомощи пенсионерам создают в Восточном Казахстане

По данным национальной волонтерской сети, в рядах неравнодушных граждан состоит каждый восьмой житель страны. Такие визиты для волонтеров Мади и Салтанат уже не хобби, а обязанность. Каждые выходные ребята посещают ветеранов войны и тружеников тыла. Кому-то приносят продукты, медикаменты, кому-то помогают прибрать квартиру, приусадебный участок, приготовить обед. А иногда приходят, чтобы поговорить. Их подопечные зачастую одинокие пенсионеры.

 «Родственников нет. Только сын лежит в больнице. Не этот, а в Москве который. Я такая довольная, когда ко мне кто-то придет. Я рада, что за мной заботятся, что-то помнят», - рассказала ветеран труда Софья Пукас.

София Александровна - ветеран труда с многолетним стажем. Всю жизнь проработала в сфере градостроительства. За добросовестный труд удостоена множества наград. В столице таких подопечных по проекту у волонтеров больше ста. Свыше тысячи  - по всей стране. С волонтерами из регионов ребята поддерживают постоянную связь. Успевают и по другим направлениям.

«У нас есть студенческая организация. Мы с ребятами помогаем всем. К нам часто обращаются по поводу сбора средств на операции. Мы всем сообществом помогаем, проводим различные акции, ярмарки, концерты, лотереи, продажи разные. В последний раз нам удалось собрать более 40 тысяч долларов для нашей одногруппницы, сейчас она благополучно  поехала в Корею для операции и диагностики», - отметил волонтер Мади Ханафия.

Но развитие добровольческого движения в Казахстане пока носит стихийный характер.К примеру, охватить помощью на сегодня удается лишь 1 тысячу из 30 ветеранов войны и труда. Создание единой платформы позволит увеличить охват подопечных, считает руководитель Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк. На одном портале зарегистрируются как лица, так и организации, которым требуется волонтерская помощь. А также те, кто готовы эту помощь оказать.

«На единой платформе можно будет осуществлять единую регистрацию, и человеку не нужно будет искать какие-то источники. Она будет собирать информацию со всего Казахстана, какие-то международные проекты. Одним словом, у волонтеров может появиться шанс стать участниками интересных проектов за рубежом. Пока казахстанцев, работающих, к примеру, в Африке - единицы. Портал в тестовом режиме запустят через месяц. К концу года его услуги станут доступны для всех остальных», - сообщила Татьяна Миронюк.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Социальная поддержка,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив