Едил Жанбыршин озвучил основные тезисы депутатской группы «Новый Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На прошедшем сегодня пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Едил Жанбыршин объявил о создании депутатской группы «Новый Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале января наша страна пережила трудную ситуацию, которой не возникало раньше. Внутренние и внешние враги Казахстана хотели расшатать нашу государственность. От действий экстремистских групп пролилась кровь наших соотечественников, наши граждане получили тяжелые ранения, нанесен ущерб государственных и частным объектам, имуществу. Благодаря хладнокровию и единству народа, стойкости нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, принятым ответственным решениям по уничтожению боевиков и бандитов, выступивших с оружием против Республики, конституционного строя, были сохранены суверенитет и стабильность государства. Это произошло не случайно. Причиной этих событий стали застаревшие, нерешаемые из-за несправедливости и коррупции проблемы», – сказал Е. Жанбыршин.

Мажилисмен отметил, что январские происшествия стали для всех казахстанцев большим уроком. Предпосылками к этому стали реальное очищение общества и власти, открытое информирование, признание ошибок, очистка государственного аппарата и структур от представителей олигополии и коррупционеров. Все эти вопросы активно обсуждаются в обществе и Глава государства начал решать эти вопросы.

«У нашего Президента есть благородное стремление обновить Казахстан, направить на верный путь. А мы должны, всей страной, единодушно его поддержать! Как вы знаете, 11 января Президент на заседании Мажилиса Парламента и заседании Правительства определил ряд важных вопросов, которые должны быть решены в стране, поставил конкретные задачи. Касым-Жомарт Кемелевич неоднократно говорил о том, что возникла необходимость в трансформации отношений между обществом и государства, о построении «Нового Казахстана». Такая трансформация, прежде всего, должна начаться в работе Парламента, в стенах Мажилиса! Поэтому, мы официально заявляем о создании депутатской группы «Новый Казахстан» для контроля за выполнением поручений Президента, для выведения работы нижней палаты Парламента на новый уровень!» – заявил парламентарий.

По его словам, депутатская группа «Новый Казахстан» будет своевременно ставить наиболее актуальные вопросы в жизни общества в стенах Парламента, работать на тем, чтобы своевременно решать проблемы населения. Депутаты заинтересованы в том, чтобы, совместно с Правительством, разрабатывать законопроекты, направленные на укрепление духовности народа, повышение его благосостояния, установление еще более тесных отношений с избирателями.

«Мы заявляем, что депутатская группа «Новый Казахстан» готова и заинтересована в тесном сотрудничестве со всеми активными политическими силами общества, с протестными группами, неправительственными организациями и экспертами. Есть поговорка: «Вместе легче поднимать груз». Поднимем груз нового Казахстана всем народом! Не допустим саботажа реформ, инициированных Президентом, доведем их до конца! Призываем всех к укреплению нашей государственности!» – сказал Е. Жанбыршин.

Многие мажилисмены выразили поддержку этой инициативе.