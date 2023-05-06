Едиль Кожамбердиев вернулся в мировой рейтинг после боя за титул WBC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Едиль Кожамбердиев (12-2, 12 КО) вернулся в рейтинг сайта Boxrec.com после недавней победы на вечере бокса в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На прошлой неделе Кожамбердиев дрался с индийцем Кулдипом Сингхом (8-5-1, 5 КО) и одержал досрочную победу: после третьего раунда Сингх отказался продолжать поединок. Эта победа принесла казахстанцу региональный пояс «ближневосточного» чемпиона по версии WBC в первом тяжелом весе. В рейтинге BoxRec в крузервейте Едиль Кожамбердиев теперь занимает 195-е место.

Ранее он был исключен из рейтинга из-за длительного простоя: свой предыдущий бой казахстанский тяжеловес провел в декабре 2021 года.