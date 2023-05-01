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Едиль Кожамбердиев  нокаутом завоевал титул WBC в Турции

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Мая 2023, 10:45
Едиль Кожамбердиев  нокаутом завоевал титул WBC в Турции Фото: instagram.com/edil_kozhamberdiyev_official

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого тяжелого веса Едиль Кожамбердиев (12-2, 12 КО) провел свой очередной поединок в профи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил в рамках вечера бокса в Стамбуле (Турция), где встретился с индийцем Кулдипом Сингхом (8-5-1, 5 КО). На кону стоял региональный пояс «ближневосточного» чемпиона WBC (WBC Middle East) в крузервейте. Бой завершился досрочной победой Кожамбердиева.

Для Едиля этот поединок стал первым с декабря 2021 года, когда в Алматы он победил нокаутом в первом раунде турка Хамзу Гюнеша (6-1, 4 КО) и завоевал вакантный пояс UBO Intercontinental в первом тяжелом весе.

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