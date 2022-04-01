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Эдгар Мамедов из Актау стал абсолютным чемпионом Казахстана по шахматам

Автор:  
Аружан Саптарова
1 Апреля 2022, 01:27
Эдгар Мамедов из Актау стал абсолютным чемпионом Казахстана по шахматам

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Актауский шахматист Эдгар Мамедов стал абсолютным чемпионом по шахматам, выиграв «золото» сразу в трех категориях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования среди подростков, юношей и девушек проходили в Алматинской области с 19 по 30 марта, участники выявляли лучших в состязаниях по стандартным, быстрым и молниеносным шахматам.

Мангистауские шахматисты в общей сложности завоевали три золотые и две серебряные медали.

По словам специалистов, это хороший результат, учитывая высокую конкуренцию на соревнованиях, длившихся десять дней. Так, за медали боролись около 600 юных шахматистов из всех регионов страны.

«Эдгар стал абсолютным чемпионом среди подростков до 12 лет, заняв первые места по классике, блицу и рапиду. Он также стал обладателем серебряной медали среди юношей до 18 лет по рапиду, существенно пополнив копилку сборной. А ведь ему и 12-ти еще нет», - комментирует мама и менеджер Эдгара - Гульнара Мамедова.

photo К слову, Эдгар Мамедов – единственный, кто стал абсолютным чемпионом Казахстана, завоевав «золото» в каждой категории и дополнительно став серебряным призёром в состязаниях среди участников до 18 лет.

На чемпионате в Алматинской области также отличился мангистауский спортсмен Назар Талгатов, который в дисциплине блиц в возрасте до 12 лет стал серебряным призером.

Напомним, ранее в Актау определились победители шахматного фестиваля «Aktau February Chess Week 2022».

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Спорт   Мангистауская область   Шахматы  
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