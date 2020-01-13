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ЭЦП жители Нур-Султана теперь могут получить и в Центре городских услуг IQala

13 Января 2020 10:00
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ЭЦП жители Нур-Султана теперь могут получить и в Центре городских услуг IQala

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь жителям Алматинского района не обязательно ехать в ЦОН, чтобы оформить электронную цифровую подпись. Услуга доступна для физических лиц в IQala, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение заместителя акима столицы Малики Бектуровой в Telegram.

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«Это удобно, учитывая значительное расстояние до ближайшего Центра обслуживания населения», - отметила М.Бектурова.

Всего же в IQala столичные жители могут получить 119 видов услуг, в том числе онлайн. Например, заключить договоры с «Астана Су Арнасы», «Астана-ЕРЦ», «АРЭК» др. Так, с момента его открытия уже оказано 3.8 тыс.операций, 65% которых - в цифровом формате.

Услуги монополистов стали ближе. Заключать договоры можно в режиме онлайн на портале www.iqala.kz или по адресу Центра: пр. Р. Кошкарбаева, 29.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Цифровой Казахстан,
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