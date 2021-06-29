ЕБРР повысил прогнозы по росту экономики Республики Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы по росту экономики Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Прогнозы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по темпам роста ВВП РК на 2021 г. были повышены с 3,0% до 3,6%. В 2022 г., в соответствии с данными обновленного отчета, рост составит 3,8%. По результатам данных роста экономики РК за текущий год ЕБРР отмечает переход экономики Казахстана на восстановительную траекторию роста.

Основными факторами повышения прогнозов стали высокая динамика в реальном секторе, в частности, в перерабатывающих отраслях экономики, строительстве и сельском хозяйстве, расширение активности в отдельных отраслях сферы услуг, восстановление инвестиционной деятельности в недобывающих отраслях экономики, а также возобновление спроса на мировых рынках сырья.

В перерабатывающем секторе темпы роста по результатам 5 мес. т.г. сложились на уровне 7,2% за счет высокой динамики в машиностроении (21,1%), в том числе автомобилестроении (26,4%) и производстве прочих транспортных средств, включая локомотивы и вагоны (54,9%), химической промышленности (9,8%), легкой промышленности (5,5%), производстве продуктов питания (3,3%), металлургии (2,7%), фармацевтике (25,7%) и других.

Высокие темпы роста отмечены в строительном секторе (11,3%) и сельском хозяйстве (3,1%). ЕБРР также отмечает рост в отдельных отраслях сферы услуг. В частности, по результатам 5 мес. т.г. высокие темпы восстановления отмечены в торговле (6,7%), связи (11,6%), финансовой и страховой деятельности (1,6%), операциях с недвижимым имуществом (1,3%).

Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 25,5%. В качестве положительных факторов роста экономики РК в предстоящие периоды ЕБРР также отмечает меры Правительства по фискальному стимулированию экономики и восстановление частного спроса. Основным риском для восстановления мировой и национальной экономик ЕБРР по-прежнему считает вероятность повторных волн пандемии.