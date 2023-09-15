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    20:14, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    ЕАЭС введет поисковый сервис для объектов промышленной собственности

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    Согласно предварительным договоренностям стран «пятерки» сервис будет охватывать информацию о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, охраняемых в государствах-членах ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли и интеграции РК.

    Запуск общего поискового сервиса для государств-членов в ЕАЭС предоставит ряд преимуществ.

    Во-первых, он поможет ускорить процесс поиска нужной информации. Пользователи с легкостью смогут найти нужные товарные знаки или знаки обслуживания. Это особенно актуально для изобретателей и инновационных компаний, которым быстрый доступ к информации поможет в разработке новых продуктов и технологий.

    Во-вторых, интерактивность и удобство пользования. Возможность быстро и удобно фильтровать результаты поиска по различным параметрам, а также отслеживание и сохранение своих поисковых запросов сделают использование сервиса эффективным.

    Создание данного сервиса важный шаг в поддержке инноваций и защите прав интеллектуальной собственности граждан Республики Казахстан на площадках государств-членов ЕАЭС.

    Сервис планируется ввести в эксплуатацию до 31 декабря 2025 года.


    Теги:
    Торговля ЕАЭС Минторговли Международная деятельность
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