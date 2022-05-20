20 Мая 2022 01:10

ЕАЭС упрощает правила проверки товаров из стран-партнеров по свободной торговле

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение об упрощении процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых из стран, с которыми у Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключены соглашения о свободной торговле. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службу комиссии, что Совет ЕЭК утвердил форму отчета о составе реализованных на территории стран ЕАЭС в течение календарного года табачных изделий и выделяемых ими веществах.

Кроме того, Совет ЕЭК внес изменения в Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвердил новую редакцию Правил надлежащей практики фармаконадзора ЕАЭС, принял решение внести поправку в техрегламент о безопасности колесных транспортных средств, а также расширил перечень категорий товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации на товары.