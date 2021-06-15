ЕАЭС унифицирует экспортные меры в отношении гречихи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении единой меры нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении гречихи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Мера вводится сроком по 31 августа этого года и предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Квота на вывоз гречихи из Республики Казахстан устанавливается на уровне 4,2 тыс. тонн.

«Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета, которое предусматривает возможность унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов товаров», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. При этом он подчеркнул, что гречиха имеет приоритетное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности государств-членов Евразийского экономического союза.

ЕЭК обратилась с просьбой к Республике Беларусь и Российской Федерации – не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить отмену действующих национальных мер в отношении экспорта гречихи, затрагивающих в том числе вопросы взаимной торговли.