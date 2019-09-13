Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

ЕАЭС: товарооборот у нас в целом вырос, но экспорт упал - НПП «Атамекен»

Автор:  
Серик Сабеков
13 Сентября 2019, 13:32
ЕАЭС: товарооборот у нас в целом вырос, но экспорт упал - НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сокращение экспорта казахстанских товаров в рамках Евразийского экономического союза констатирует заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Евгений Больгерт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Интеграция углубляется - понятно, но сравнивая два аналогичных периода этого и прошлого годов, мы видим, что товарооборот у нас в целом вырос, но экспорт упал, а импорт растет, то есть, эту тенденцию мы видим, не только сравнивая 2018 и 2019 годы. В целом экспорт в страны ЕАЭС сократился почти на 165 млн долларов, а импорт вырос чуть ли не в два раза», - сказал Евгений Больгерт, выступая на диалоговой площадке с бизнес-сообществом Казахстана «Перспективы евразийской экономической интеграции».

В качестве примера эксперт привел торговый баланс Казахстана с РФ и Белоруссией

«То есть товарооборот растет, при этом мы видим, что торговый баланс с Российской Федерацией и с Республикой Беларусь у нас как раз таки идет рост импорта из этих стран. При этом по структуре тех товаров, которые мы экспортируем, большая часть из них остается, к сожалению, сырьевой. Там, где мы имеем потенциал к поставкам товаров с высокой добавленной стоимостью, товаров обрабатывающей промышленности, мы как раз и сталкиваемся в основном с барьерами, то есть минеральное сырье, прокат, продукция химической промышленности, углеводороды и так далее, это все проходит безбарьерно, но там, где продукция пищевой и обрабатывающей промышленности, там везде мы видим сложности с поставками», - подчеркнул Евгений Больгерт.


ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею