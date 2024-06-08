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    08:37, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    ЕАЭС стоит на пороге нового этапа интеграции

    Бакытжан Сагинтаев
    Фото: ЕЭК

    Взаимная торговля в рамках Евразийского экономического союза удвоилась и составила почти 90 млрд долларов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Выступая на сессии «10 лет ЕАЭС — эффекты, приоритеты, перспективы», председатель Коллегии ЕЭК отметил, что к юбилейной дате Евразийский экономический союз подошел с существенными результатами, сообщает пресс-служба Комиссии.

    — Рост ВВП ЕАЭС превысил 14%. Взаимная торговля удвоилась и составила почти 90 млрд долларов. Инвестиции в основной капитал увеличились на 43% и составили 457 млрд долларов, — отметил Бакытжан Сагинтаев.

    Как подчеркнул глава Коллегии ЕЭК, страны интеграционного объединения находятся на пороге нового этапа экономической интеграции.

    — В среднесрочной перспективе нашим государствам предстоит обеспечить рынок ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, сформировать производственно-технологические цепочки, транспортно-логистическое пространство нового уровня, финансовый рынок, а также усилить процессы цифровой трансформации, — добавил Бакытжан Сагинтаев.

    Председатель Коллегии ЕЭК уделил особое внимание международной деятельности евразийской «пятерки», подчеркнув, что ЕАЭС должен стать полюсом экономического притяжения. Для выполнения этой задачи продолжается диалог с ключевыми региональными интеграционными объединениями, идут переговоры по треку торговых соглашений.

    Бакытжан Сагинтаев также сообщил, что в следующем году по поручению глав государств будет подготовлена дорожная карта по реализации Декларации «Евразийский экономический путь». Этот документ задает вектор развития экономических процессов в Союзе до 2030 года и на период до 2045 года.

    ЕЭК
    Фото: ЕЭК

     

    Теги:
    ЕАЭС Экономика Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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