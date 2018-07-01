ЕАЭС станет мостом между Азией и Европой - Премьер-министр РК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в Санкт-Петербурге, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В заседании также участвовали председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалы Абылгазыев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

В этом году это уже вторая встреча глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза.

В ходе заседания участниками Межправсовета был рассмотрен ряд актуальных вопросов интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС. Повестка дня заседания включала в себя 13 пунктов, которые главы правительств стран ЕАЭС рассмотрели в узком и широком составах.

Участники заседания подвели промежуточные итоги реализации достигнутых договоренностей и определили направления дальнейшей работы в ЕАЭС.

В центре внимания встречи были вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС.

В ходе встречи участниками Межправсовета также обсуждены вопросы формировании общего рынка газа, организации работы органа по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов.

Между главами правительств состоялся обмен мнениями о реализации ранее данных поручений в отношении совершенствования механизмов предупреждения нарушений общих правил конкуренции, применения тарифных льгот, устранения барьеров и ограничений во взаимной торговле.

Участниками заседания заслушаны доклады Комиссии о мониторинге по проведению оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК и мерах по повышению эффективности таможенного контроля по отдельным категориям товаров.

В ходе заседания приняты решения о формировании рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации, а также ряд кадровых решений отдельное внимание было уделено реализации поручений и инициатив глав государств, обозначенных в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета 14 мая 2018 года в Сочи. Среди них, предложения Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева о необходимости реализации проектов по организации высокоскоростного железнодорожного и автомобильного движения из Китая в Европу через ЕАЭС и строительству судоходного канала, связывающего Черное и Каспийское моря, а также создания и функционирования Евразийского центра цифровой трансформации государств-членов ЕАЭС в Астане.

«Поставлены новые стратегические задачи, направленные на дальнейшее развитие и повышение привлекательности ЕАЭС. Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым была озвучена инициатива по созданию крупных инфраструктурных мегапроектов: скоростной железнодорожной и автомобильной магистрали по маршруту «Китай - Казахстан - Россия - Беларусь - Европа», а также судоходного канала через Каспийское и Черное моря. Нам необходимо максимально использовать имеющийся потенциал и инфраструктуру ЕАЭС, которая позволит стать мостом между Азией и Европой, Востоком и Западом, Тихим и Атлантическим океанами», - сказал Б .Сагинтаев.

Также Премьер-министр РК рассказал о перспективах Международного финансового центра «Астана».

«Совсем недавно состоялось открытие Международного финансового центра «Астана», который станет финансовым центром для Центральной Азии, Кавказа, Ближнего Востока, Западного Китая, Монголии и Европы. Это стало знаковым событием для Казахстана. Отмечу, что ЕЭК и МФЦА заключили Меморандум о взаимном сотрудничестве. Астана стремится стать воротами к ЕАЭС, задать актуальный вектор и определить новые горизонты сотрудничества Союза на мировой арене», - сказал глава казахстанского Правительства, добавив, что в мероприятиях, прошедших в рамках открытия МФЦА, активное участие принял и Евразийский банк развития, который выразил готовность по участию в реализации инициатив, озвученных Главами государств на площадках Союза.

По инициативе председательствующей российской стороны было предложено рассмотреть вопрос об увеличении частоты проведения заседаний ЕМПС до 6 встреч.

Кроме того, главами правительств было принято решение о проведении следующего заседания Межправсовета в октябре текущего года в Беларуси.