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ЕАЭС приостановит действие антидемпинговой меры в отношении европейских гербицидов

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Марта 2022, 19:15
ЕАЭС приостановит действие антидемпинговой меры в отношении европейских гербицидов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о временном неприменении антидемпинговой меры к европейским гербицидам. В отношении рассматриваемых товаров проводится повторное расследование в связи с изменившимися обстоятельствами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«В настоящее время Комиссия анализирует ситуацию на разных товарных рынках, после чего могут быть приняты решения о приостановке на полгода действия ряда антидемпинговых мер в зависимости от развития экономической ситуации, - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - Вопрос по гербицидам рассмотрен с учетом соответствующего обращения казахстанской стороны, а также заявлений производителей европейских средств защиты растений, выразивших намерение продолжать работу в странах Евразийского экономического союза».

По словам министра, приостановка взимания антидемпинговой пошлины в отношении гербицидов поможет смягчить логистические проблемы, возникшие вследствие нарушения глобальных цепочек поставок, а также частично нивелировать волатильность курсов валют. В конечном итоге решение ЕЭК окажет поддержку сельхозпроизводителям стран ЕАЭС и посодействует обеспечению продовольственной безопасности.


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