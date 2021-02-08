ЕАЭС поспособствовал увеличению производства готовых товаров в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова рассказала о возможностях, предоставляемых казахстанским производителям рынком ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участие Казахстана в ЕАЭС увеличивает конкуренцию на внутреннем рынке, но при этом предоставляет значительные возможности для отечественного бизнеса. За счет объема общего рынка постепенно увеличивается доля экспорта товаров с высокой и средней степенью обработки. Наблюдается диверсификация товарной линейки в пользу готовых товаров», - сказала Жанель Кушукова на коллегии Министерства торговли и интеграции.

Кроме того, по ее словам, снижение документарной нагрузки при экспорте в страны ЕАЭС за счет исключения таможенного декларирования товаров, взаимного признания сертификатов соответствия, ветеринарных и санитарных документов существенно сокращает издержки бизнеса.

«Недискриминационный доступ к инфраструктуре стран-партнеров и предоставление внутренних тарифов при перевозке железнодорожным транспортом позволяет казахстанским экспортерам экономить до 240 миллионов долларов ежегодно», - заключила спикер.