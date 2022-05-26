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    ЕАЭС показал свою эффективность в сложнейших геополитических условиях – Касым-Жомарт Токаев

    26 Мая 2022, 17:02

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Евразийский экономический союз создавался для создания надлежащих условий свободной торговли между государствами-участниками. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы можем задаться вопросом – насколько Евразийский экономический союз был успешен в достижении этой цели? Я бы ответил положительно. Да, действительно, Евразийский экономический союз показал свою эффективность, в том числе в сложнейших геополитических условиях, как это происходит сейчас», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства заявил, что наличие противоречий по некоторым вопросом является нормальным для таких интеграционных объединений.

    «Нельзя удивляться тому, что порой в союзе, как, впрочем, и в других организациях, будь это Европейский союз и другие экономические организации, которые существуют на земном шаре, возникают проблемные вопросы, поскольку каждое государство видит свои национальные интересы по-своему. Каждое государство настаивает на том, чтобы именно так решались вопросы – как оно считает нужным, это нормальное состояние в каждой международной организации и особенно в тех, которые занимаются вопросами торговли», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана подчеркнул, что от торговли во многом зависит жизнь наших народов.

    «В конце концов от торговли зависит жизнь наших народов, наших людей. Вот именно для этого и была создана Евразийская экономическая комиссия, которую сейчас успешно возглавляет Михаил Владимирович Мясникович. Это комиссия работает достаточно успешно», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Экономика Кыргызстан ЕАЭС
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