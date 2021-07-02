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    13:10, 02 Июль 2021 | GMT +6

    ЕАЭС, коронавирус и останки хана Кенесары. Итоги переговоров Назарбаева и Путина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 июня Нурсултан Назарбаев провел переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Они продолжались несколько часов и были весьма продуктивны. Как отмечалось ранее, стороны обсудили перспективы развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, а также обменялись мнением касательно актуальных вопросов обеспечения региональной безопасности.

    В частности, в контексте последней темы было обсуждено обострение ситуации на границе Афганистана с центральноазиатскими государствами. Председатель Совета Безопасности Республики Казахстан выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности в регионе.

    Особый интерес СМИ вызвали слова Елбасы о том, как он справился с коронавирусной инфекцией в прошлом году. На тот момент, как известно, был пик заболеваемости и среди простых граждан, и среди медицинских работников, которые первыми приняли этот удар на себя. Нурсултан Назарбаев неоднократно подчеркивал выдающуюся роль казахстанских медиков в борьбе с новым вызовом. Елбасы всегда отмечал, что человечество сможет победить этот вирус только при условии тесной кооперации мирового научно-медицинского сообщества и ответственного подхода каждого к сохранению своего здоровья.

    Напомню, что новость о заболевании Нурсултана Назарбаева всколыхнула не только граждан нашей страны, но и все мировое сообщество. Многие иностранные лидеры высказывали обеспокоенность и желали Первому Президенту Казахстана скорейшего выздоровления. Близкий друг Нурсултана Назарбаева Владимир Владимирович Путин и вовсе распорядился направить российских врачей на помощь казахстанским специалистам, в том числе и врачам, осуществлявшим наблюдение за Первым Президентом.

    Заболевание коронавирусной инфекцией у Елбасы протекало бессимптомно. Во многом это заслуга медиков: их советов, рекомендаций, а также тщательного подхода к наблюдению за состоянием здоровья Первого Президента.

    Одним из обсуждаемых вопросов в рамках рабочей поездки Елбасы в Российскую Федерацию стала тема поиска и возвращения в Казахстан священного артефакта казахского народа – останков хана Кенесары. В ходе переговоров Нурсултан Абишевич попросил Президента России оказать содействие в этом процессе. Елбасы особо подчеркнул, что для казахского народа очень важно, чтобы останки последнего хана были захоронены на родной земле и его душа нашла успокоение. Владимир Владимирович Путин заверил Первого Президента Казахстана в том, что российская сторона окажет в этом всестороннюю помощь. По словам Путина, артефакт будет найден и возвращен народу Казахстана.

    Советник – Пресс-секретарь Елбасы А.Укибай


    Теги:
    Первый Президент - Елбасы Международная деятельность Главная Внешняя политика Казахстана Россия
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