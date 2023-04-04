ЕАЭС и Индонезия начали переговоры по соглашению о свободной торговле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Джакарте состоялся первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«По итогам 2022 года взаимная торговля стран ЕАЭС с Индонезией увеличилась на 58% по сравнению с 2021 годом. Соглашение о свободной торговле позволит обеспечить дополнительный рост товарооборота, создав условия для эффективной реализации экспортного потенциала наших экономик», – отметил начальник отдела специальных вопросов торгового регулирования департамента торговой политики ЕЭК Антон Цециновский.

По его мнению, результаты первого раунда и подтвержденное обеими сторонами стремление к нахождению взаимоприемлемых решений дают возможность с оптимизмом смотреть на перспективы динамичного проведения переговоров в дальнейшем.

Решение о начале переговоров было принято в мае 2022 года главами государств ЕАЭС.