ЕАЭС и Индия обсудили перспективы развития отношений

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Вопросы взаимодействия по широкой повестке между Евразийской экономической комиссией и Индией были в центре внимания в ходе встречи министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации Д.Б. Венкаташем Вармой. Переговоры состоялись в штаб-квартире ЕЭК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Стороны обсудили сотрудничество Индии и стран Евразийского экономического союза на площадках таких интеграционных объединений, как БРИКС и ШОС, и отметили заинтересованность в укреплении диалога в рамках проекта международного транспортного коридора «Север – Юг».

Сергей Глазьев обозначил новые перспективные направления взаимодействия между ЕАЭС и Индией. «Сотрудничество между Союзом и Индией имеет огромный потенциал и отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Оно может быть активизировано исключительно за счет новых сфер взаимодействия, – подчеркнул министр ЕЭК. – Сегодня важно уделять внимание не только торговле товарами, но и услугами, а также содействовать привлечению инвестиций в перспективные сферы сотрудничества, отдавая приоритет проектам с использованием цифровых решений и новых технологий».

Особое внимание Сергей Глазьев уделил налаживанию контактов между деловыми кругами стран ЕАЭС и Республики Индия, отметив, что именно бизнес является главным выгодоприобретателем всех интеграционных инициатив. Министр ЕЭК пригласил правительственные так и деловые круги Индии принять участие в Евразийском форуме, который состоится в мае 2021 года в Нур-Султане.

Со своей стороны, Д.Б. Венкатеш Варма поблагодарил ЕЭК за содействие в реализации совместных проектов и мероприятий, отметив участие представителей Комиссии в недавнем конгрессе «Россия-Индия-ЕАЭС». «Евразийский экономический союз является одним из приоритетных партнеров для Индии, сотрудничество с которым основывается на тесном взаимодействии нашей страны с каждым государством-членом. Важный формат нашего диалога – процесс переговоров по соглашению о зоне свободной торговли. При этом для нас очевидно, что необходимо также углублять сотрудничество по более широкому спектру вопросов с ЕАЭС», – заявил посол.

Взаимный товарооборот в 2020 году между ЕАЭС и Республикой Индия составил порядка 12,4 млрд долл. США, из них 8,3 млрд долл. – экспорт и 4,1 млрд долл. – импорт. Основная доля торгового оборота стран ЕАЭС с Индией приходится на Российскую Федерацию – 74,6% (9,26 млрд долл. США). На Республику Казахстан – 19,1% (2,37 млрд долл. США), на Республику Беларусь – 4,7% (575,83 млн долл. США), на Республику Армению – 1,3% (160,74 млн долл. США) и на Кыргызскую Республику – 0,3% (46,47 млн долл. США).