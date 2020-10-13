Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

ЕАЭС формирует новую дорожную карту по устранению препятствий на 2021-2022 годы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Октября 2020, 22:00
ЕАЭС формирует новую дорожную карту по устранению препятствий на 2021-2022 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евразийский межправсовет поручил ЕЭК сформировать перечень изъятий и ограничений, которые страны планируют устранить в 2021-2022 гг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.

В него войдут наиболее актуальные и значимые для стран препятствия. Кроме того, главы правительств «пятерки» активнее привлекают Совет комиссии для формирования плана мероприятий, направленного на устранение вышеуказанных препятствий.

Совет комиссии в трехмесячный срок с момента утверждения перечня препятствий должен будет принять соответствующую дорожную карту по их устранению.

Премьер-министры стран-участниц союза, поддержав предложение ЕЭК по формированию новой «дорожной карты» демонстрируют стремление к обеспечению функционирования внутреннего рынка союза с минимальным количеством препятствий, а также готовность поиска компромиссов с учетом взаимных интересов.

«Утверждение перечня изъятий и ограничений и формирование дорожных карт на двухлетний период, направленных на их устранение, обеспечивает системный подход в работе с препятствий. Представляется, что такая транспарентная и последовательная работа Межправсовета и комиссии помогает бизнес-сообществу стран союза планировать и прогнозировать свою деятельность на пространстве ЕАЭС», - отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.


Внешняя политика Казахстана   ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме