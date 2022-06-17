ЕАЭС должен активно торговать с Азией и Ближним Востоком – Президент Казахстана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ – Евразийский экономический союз должен проводить активную торговую политику с широким охватом рынков Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению Главы государства, необходимо начать разработку новой торгово-экономической стратегии в рамках ЕАЭС, с учетом новых реалий.

«Вместо контрсанкций, которые, честно говоря, вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную, я бы сказал, проактивную и гибкую торговую политику, с широким охватом рынков Азии и Ближнего Востока. Казахстан здесь мог бы сыграть полезную роль некоего буферного рынка. В целом, конечный успех евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит от эффективности нашей общей торговой стратегии», – сказал К.Токаев.

Президент отметил, что Казахстан и Россия могут вывести на качественно новый уровень промышленную кооперацию, для чего имеется специальный план. Инвесторам из России будут предоставляться промышленные площадки с соответствующей инфраструктурой и создаваться благоприятный инвестиционный климат.

По словам Касым-Жомарта Токаева, особую актуальность в новых условиях приобретает реализация сельскохозяйственного потенциала двух стран. Согласно данным ФАО, по обеспеченности землями сельхозназначения Россия и Казахстан занимают лидирующие позиции в мировом масштабе. Это особенно важно в свете ухудшения глобальной продовольственной безопасности.

Президент Казахстана отметил, что потенциал стран ЕАЭС позволяет в обозримом будущем стабильно обеспечивать свои рынки продовольственными товарами.



