ЕАЭС борется с «серым» рынком: ключевые решения для легпрома обсудили на «Антиконтрафакт-2026»

Дискуссионная сессия, посвящённая вопросам развития легкой промышленности, противодействия теневому обороту товаров и укрепления кооперации стран Евразийского экономического союза, состоялась в рамках XIV Международного форума «Антиконтрафакт-2026», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

Участники обсудили существующие технические и административные барьеры на рынке ЕАЭС, вопросы гармонизации требований к безопасности продукции, систем сертификации и маркировки, а также меры по повышению прозрачности рынка и поддержке добросовестных производителей.

В работе сессии принял участие заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан Мухамед Андаков.

В ходе обсуждения было отмечено, что легкая промышленность сохраняет высокую социальную значимость для стран ЕАЭС, обеспечивая занятость населения и развитие производственной кооперации. В Казахстане в отрасли работают порядка 18,3 тыс. человек, более 60% из которых составляют женщины.

Особое внимание участники уделили вопросам технического регулирования и инструментам обеспечения прозрачности товарных потоков. В рамках ЕАЭС продолжается работа по совершенствованию системы сертификации, маркировки и прослеживаемости продукции, что способствует снижению административных барьеров и формированию более прозрачного рынка.

Заместитель председателя отметил, что Казахстан последовательно развивает механизмы подтверждения происхождения товаров и цифровые инструменты верификации производителей, включая Реестр казахстанских товаропроизводителей.

- Сегодня важно не только устранять барьеры внутри ЕАЭС, но и формировать прозрачную и предсказуемую среду для добросовестного бизнеса. Цифровизация процессов подтверждения происхождения товаров и развитие механизмов прослеживаемости позволяют повысить доверие к продукции и укрепить кооперацию между странами ЕАЭС, — подчеркнул он.

Отдельное внимание в ходе сессии было уделено мерам государственной поддержки производителей, развитию специальных экономических зон, стимулированию модернизации предприятий и расширению экспортного потенциала отрасли.

14 мая 2026 года Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил пересмотреть подходы к развитию легкой промышленности. Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин отметил социальную значимость отрасли, подчеркнув, что 60% занятых в легкой промышленности Казахстана составляют женщины.