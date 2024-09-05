ЕАБР увеличивает инвестиции в Казахстан до $1,6 млрд

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с Председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Рассмотрены вопросы расширения инвестиционного взаимодействия и участия ЕАБР в реализации инфраструктурных проектов, передает агентство Kazinform.

Олжас Бектенов и Николай Подгузов отметили активную инвестиционную деятельность Евразийского банка развития (ЕАБР) в Казахстане. С начала года банк уже профинансировал проекты в различных секторах экономики на сумму более $900 млн. В 2023 году в Казахстан было вложено $1 млрд, а по итогам года ожидается, что объем инвестиций возрастет до $1,4-$1,6 млрд.

Среди приоритетных проектов ЕАБР в Казахстане — внедрение циклично-поточной технологии добычи угля, строительство солнечных электростанций, реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак», а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Олжас Бектенов подчеркнул, что Евразийский банк развития является важным партнером и надежным источником инвестиций.

— Глава нашего государства в Послании народу Казахстана обозначил задачи по решению первоочередных инфраструктурных проблем. Сейчас Правительством ведется масштабная работа по модернизации и строительству инженерной, транспортной, социальной и цифровой инфраструктуры. Мы готовы к расширению сотрудничества с Банком на взаимовыгодных условиях и заинтересованы в совместной реализации важных для экономики страны проектов, — отметил Олжас Бектенов.

В свою очередь Председатель ЕАБР Николай Подгузов сообщил о готовности Банка к укреплению взаимодействия в осуществлении крупных инвестиционных проектов.

Стороны также обсудили вопросы текущего инвестиционного портфеля Банка, диверсификации структуры капитала, повышения качества корпоративного управления.