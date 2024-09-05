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    11:57, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    ЕАБР увеличивает инвестиции в Казахстан до $1,6 млрд

    Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР Николаем Подгузовым реализацию крупных инфраструктурных проектов
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с Председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Рассмотрены вопросы расширения инвестиционного взаимодействия и участия ЕАБР в реализации инфраструктурных проектов, передает агентство Kazinform.

    Олжас Бектенов и Николай Подгузов отметили активную инвестиционную деятельность Евразийского банка развития (ЕАБР) в Казахстане. С начала года банк уже профинансировал проекты в различных секторах экономики на сумму более $900 млн. В 2023 году в Казахстан было вложено $1 млрд, а по итогам года ожидается, что объем инвестиций возрастет до $1,4-$1,6 млрд.

    Среди приоритетных проектов ЕАБР в Казахстане — внедрение циклично-поточной технологии добычи угля, строительство солнечных электростанций, реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак», а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

    Олжас Бектенов подчеркнул, что Евразийский банк развития является важным партнером и надежным источником инвестиций. 

    — Глава нашего государства в Послании народу Казахстана обозначил задачи по решению первоочередных инфраструктурных проблем. Сейчас Правительством ведется масштабная работа по модернизации и строительству инженерной, транспортной, социальной и цифровой инфраструктуры. Мы готовы к расширению сотрудничества с Банком на взаимовыгодных условиях и заинтересованы в совместной реализации важных для экономики страны проектов, — отметил Олжас Бектенов.

    В свою очередь Председатель ЕАБР Николай Подгузов сообщил о готовности Банка к укреплению взаимодействия в осуществлении крупных инвестиционных проектов.

    Стороны также обсудили вопросы текущего инвестиционного портфеля Банка, диверсификации структуры капитала, повышения качества корпоративного управления.

    Теги:
    Правительство РК Инвестиции Банки Олжас Бектенов
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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