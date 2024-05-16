ЕАБР направил 1 млн долларов на устранение последствий паводков в Казахстане

В связи с последствиями крупнейших паводков за последние 80 лет Евразийский банк развития (ЕАБР) принял решение направить финансовую помощь на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов Казахстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу банка.

— Осознавая значимость ситуации, сложившейся в Казахстане, мы направили финансовую помощь в размере 1 млн долларов США на оказание поддержки в регионах, пострадавших от затоплений, — заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Помимо этого, ЕАБР принял решение провести годовое собрание и бизнес-форум в 2024 году в сокращенном формате, исключив имиджевые мероприятия.