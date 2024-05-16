РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:33, 16 Май 2024 | GMT +6

    ЕАБР направил 1 млн долларов на устранение последствий паводков в Казахстане

    доллары
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В связи с последствиями крупнейших паводков за последние 80 лет Евразийский банк развития (ЕАБР) принял решение направить финансовую помощь на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов Казахстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу банка.

    — Осознавая значимость ситуации, сложившейся в Казахстане, мы направили финансовую помощь в размере 1 млн долларов США на оказание поддержки в регионах, пострадавших от затоплений, — заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

    Помимо этого, ЕАБР принял решение провести годовое собрание и бизнес-форум в 2024 году в сокращенном формате, исключив имиджевые мероприятия.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Банки Экономика Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!