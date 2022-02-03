+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Е-Salyq Business»: новое приложение для индивидуальных предпринимателей запустили в Казахстане

3 Февраля 2022 12:53
Поделиться:
«Е-Salyq Business»: новое приложение для индивидуальных предпринимателей запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для удобства предпринимателей с 1 января 2022 года запущено мобильное приложение «e-Salyq Business». Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Единый информационный портал господдержки МСБ предлагают создать в РК депутаты
Новые требования к ведению малого бизнеса обсудили в Атырау Грибную ферму на грант акима открыла жительница Темиртау Какую поддержку оказывают бизнесу в СКО

«Приложение предназначено для упрощения исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения или на основе упрощенной декларации в соответствии с вступившими с начала текущего года положениями Налогового кодекса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что готовится приказ министра финансов, предусматривающий возможность применения, в рамках пилотного проекта, функционала приложения для предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента. В настоящее время проект приказа дорабатывается с учетом предложений, в том числе полученных от Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», а также замечаний по итогам проведения антикоррупционной экспертизы проекта.

Также сообщается, что с помощью «e-Salyq Business» можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать и сменить налоговый режим, выдавать чеки, формировать реестр доходов и вести учет доходов работников для автоматического расчета приложением обязательств по налогам и социальным платежам, и заполнения соответствующих строк Упрощенной декларации.

Предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента, становясь пользователями мобильного приложения «e-Salyq Business», освобождаются от представления Расчета стоимости патента и оплаты налогов и социальных платежей заранее (авансом), еще до получения дохода.

Рассчитанные приложением «e-Salyq Business» суммы индивидуального подоходного и социального налогов можно оплатить непосредственно в мобильном приложении, используя интеграцию с сервисом Народного банка, опубликованным в Платежном шлюзе Электронного Правительства.

Для удобства предпринимателей в приложении доступны сервисы Налогового кошелька, в том числе по просмотру и погашению задолженности, управлению переплатой, получению ряда уведомлений органов государственных доходов, а также сервис прекращения деятельности ИП в упрощенном порядке. Приложение доступно в «Play Market», «App Store» и «App Gallery».

Как сообщает пресс-служба Комитета, приложение будет совершенствоваться, по мере возможности, и в текущем году. В том числе, в части расширения функционала, по предложениям предпринимателей, участвовавших в пилотном проекте, проведенном в конце прошлого года в Акмолинской и Жамбылской областях. Например, в текущем году запланировано проведение работ по обмену данными по трудовым договорам с соответствующей информационной системой МТСЗН по учету трудовых договоров с работниками ИП.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Минфин РК   #Цифровой Казахстан   #Налоги   #Финансы  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Единый информационный портал господдержки МСБ предлагают создать в РК депутаты
Новые требования к ведению малого бизнеса обсудили в Атырау
Грибную ферму на грант акима открыла жительница Темиртау
Какую поддержку оказывают бизнесу в СКО
Популярное
1 Новый аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
2 Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
3 Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
4 Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
5 Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
6 Как реорганизуют структуру КНБ РК
Читайте также
Количество жалоб потребителей в Казахстане выросло за год на 120,5 %
Уточненный бюджет столицы на 2022 год составил 665,5 млрд тенге
Новый аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
Как реорганизуют структуру КНБ РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив