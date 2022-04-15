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E-Otinish будет принимать обращения по принципу одного окна

Автор:  
Арайлым Мұрат
15 Апреля 2022, 13:00
E-Otinish будет принимать обращения по принципу одного окна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единая платформа приема и обработки обращений граждан «E-Otinish» будет работать по принципу одного окна. Об этом на брифинге в СЦК сообщила заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Айгуль Шаимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы перешли на новый формат взаимодействия с гражданами, запустив информационную систему E-Otinish. Но и в ней мы увидели необходимость доработки, поэтому теперь она будет трансформирована в качестве одного окна для приема всех видов обращений», - отметила замглавы Агентства.

Айгуль Шаимова напомнила, что в Указе Главы государства о дебюрократизации деятельности государственного аппарата обращено внимание на необходимость сокращения закупа канцелярской бумаги и расходов сопряженных с ней в три раза.

«В целом меры, предусмотренные Указом, будут стимулировать госорганы к обеспечению безбумажной среды и смещать акцент на цифровой формат взаимодействия», - добавила спикер.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбин уточнил, что платформа «E-Otinish» работает с 1 июля прошлого года, более 400 тыс. заявителей оставили более одного млн обращений.

«Уже со следующей недели запустим услугу по сбору предложений от граждан и госслужащих по дебюрократизации. Нужен сервис, чтобы каждый услугополучатель и госслужащий мог поделиться предложениями и высказать о той неэффективности, которую видит каждый день», - добавил спикер.

Напомним, запустить онлайн-ресурс для сбора предложений по дебюрократизации поручил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось о том, что все отчеты государственных органов будут объединены в одной системе.


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