Дзюдоисты Елдос Жумаканов и Отгонцэцэг Галбадрах завершили спортивную карьеру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 19 ноября, два представителя команды Казахстана по дзюдо завершили свою карьеру. О своем решении сообщили Елдос Жумаканов и Отгонцэцэг Галбадрах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Оба спортсмена входили в число лидеров казахстанской команды. На их счету многочисленные победы и награды, завоеванных на различных международных соревнованиях. Среди них Олимпийские игры, чемпионаты мира, Азии, Азиатские игры.

«Сегодня я завершаю свою спортивную карьеру. И, конечно, мне было нелегко принять такое решение. В качестве дзюдоиста я провел в сборной целых 12 лет. Все эти годы сопровождались победами и поражениями, трудностями и радостью.

Я всегда чувствовал поддержку Национального олимпийского комитета Казахстана, Федерации дзюдо. Отельное спасибо всем наставникам, которые помогали мне в этом нелегком пути: первому тренеру, личному тренеру, всем тренерам, которые были в сборной. Также я благодарен каждому специалисту в команде, который обеспечивал нам комфортное участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях. Ваш труд бесценен.

Дзюдо - это не просто вид спорта. Это философия. Татами нас покорил на всю жизнь. Мы нашли друзей, улучшали себя в борьбе против соперников. Мы закаливались.

Думаю, сейчас самое время приступить к работе в качестве специалиста по развитию казахстанского спорта.

Полностью отказаться от дзюдо невозможно. Завершив спортивную карьеру, я продолжу работать во благо спорта»,- прокомментировал Е. Жумаканов.

Жумаканов представлял страну в категории до 66 килограммов. Он дважды становился серебряным призером ЧА (2017 и 2019), а также дважды поднимался на третье место континентального первенства (2015, 2016).

У Отгонцэцэг (до 48 килограммов) главным успехом является третье место на Олимпиаде-2016. Дважды спортсменка становилась третьей на чемпионате мира (2017, 2018). В 2016-ом она выиграла чемпионат Азии, через год - «серебро». На Азиаде-2018 дзюдоистка поднялась на третью ступень пьедестала.