Дзюдоистка Абиба Абужакынова вошла в пятерку лучших мирового рейтинга IJF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный мировой рейтинг дзюдоистов по итогам прошедшего в Анталии турнира серии Grand Slam, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанцу Нурканату Серикбаеву присудили 500 очков за бронзовую медаль данного турнира, что позволило ему подняться на 15 позиций в мировом рейтинге.

Также, согласно обновленным данным, казахстанка Абиба Абужакынова вошла в пятерку лучших дзюдоисток мира. А в составе мужской сборной Магжан Шамшадин (60 кг) и Данияр Шамшаев (73 кг) заняли 15 место в своих весовых категориях.

Представляем вашему вниманию позиции казахстанских дзюдоистов, вошедших в топ-50 мирового рейтинга.

Мужчины

-60 кг

- Магжан Шамшадин - 15 место (2773 очков);

- Елдос Сметов - 23 место (1929);

- Бауыржан Нарбаев - 34 место (1438);

- Нурканат Серикбаев - 36 место (1322);

- Шерзод Давлатов - 49 место (855).

-66 кг

- Гусман Кыргызбаев - 24 место (2010);

- Есет Куанов - 42 место (1114).

-73 кг

- Данияр Шамшаев - 15 место (2746);

- Жансай Смагулов - 21 место (2060).

-81 кг

- Абылайхан Жубаназар - 22 место (2105).

-90 кг

- Дидар Хамза - 24 место (1920).

-100 кг

- Нурлыхан Шархан - 24 место (2115).

+100 кг

- Адиль Оразбаев - 41 место (1081);

- Галымжан Кырыкбай - 49 место (780).

Женщины

-48 кг

- Абиба Абужакынова - 5 место (4183);

- Галия Тынбаева - 39 место (1236).

-57 кг

- Севара Нышанбаева - 33 место (1317).

-78 кг

- Аруна Жангельдина - 32 место (1120).

+78 кг

- Камила Берликаш - 19 место (2544);

- Назгуль Маратова - 39 место (831).