Дзюдоистка Абиба Абужакынова вошла в пятерку лучших мирового рейтинга IJF
Казахстанцу Нурканату Серикбаеву присудили 500 очков за бронзовую медаль данного турнира, что позволило ему подняться на 15 позиций в мировом рейтинге.
Также, согласно обновленным данным, казахстанка Абиба Абужакынова вошла в пятерку лучших дзюдоисток мира. А в составе мужской сборной Магжан Шамшадин (60 кг) и Данияр Шамшаев (73 кг) заняли 15 место в своих весовых категориях.
Представляем вашему вниманию позиции казахстанских дзюдоистов, вошедших в топ-50 мирового рейтинга.
Мужчины
-60 кг
- Магжан Шамшадин - 15 место (2773 очков);
- Елдос Сметов - 23 место (1929);
- Бауыржан Нарбаев - 34 место (1438);
- Нурканат Серикбаев - 36 место (1322);
- Шерзод Давлатов - 49 место (855).
-66 кг
- Гусман Кыргызбаев - 24 место (2010);
- Есет Куанов - 42 место (1114).
-73 кг
- Данияр Шамшаев - 15 место (2746);
- Жансай Смагулов - 21 место (2060).
-81 кг
- Абылайхан Жубаназар - 22 место (2105).
-90 кг
- Дидар Хамза - 24 место (1920).
-100 кг
- Нурлыхан Шархан - 24 место (2115).
+100 кг
- Адиль Оразбаев - 41 место (1081);
- Галымжан Кырыкбай - 49 место (780).
Женщины
-48 кг
- Абиба Абужакынова - 5 место (4183);
- Галия Тынбаева - 39 место (1236).
-57 кг
- Севара Нышанбаева - 33 место (1317).
-78 кг
- Аруна Жангельдина - 32 место (1120).
+78 кг
- Камила Берликаш - 19 место (2544);
- Назгуль Маратова - 39 место (831).