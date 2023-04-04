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    10:35, 04 Апрель 2023 | GMT +6

    Дзюдоистка Абиба Абужакынова вошла в пятерку лучших мирового рейтинга IJF

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    Фото: olympic.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный мировой рейтинг дзюдоистов по итогам прошедшего в Анталии турнира серии Grand Slam, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанцу Нурканату Серикбаеву присудили 500 очков за бронзовую медаль данного турнира, что позволило ему подняться на 15 позиций в мировом рейтинге.

    Также, согласно обновленным данным, казахстанка Абиба Абужакынова вошла в пятерку лучших дзюдоисток мира. А в составе мужской сборной Магжан Шамшадин (60 кг) и Данияр Шамшаев (73 кг) заняли 15 место в своих весовых категориях.

    Представляем вашему вниманию позиции казахстанских дзюдоистов, вошедших в топ-50 мирового рейтинга.

    Мужчины

    -60 кг

    - Магжан Шамшадин - 15 место (2773 очков);

    - Елдос Сметов - 23 место (1929);

    - Бауыржан Нарбаев - 34 место (1438);

    - Нурканат Серикбаев - 36 место (1322);

    - Шерзод Давлатов - 49 место (855).

    -66 кг

    - Гусман Кыргызбаев - 24 место (2010);

    - Есет Куанов - 42 место (1114).

    -73 кг

    - Данияр Шамшаев - 15 место (2746);

    - Жансай Смагулов - 21 место (2060).

    -81 кг

    - Абылайхан Жубаназар - 22 место (2105).

    -90 кг

    - Дидар Хамза - 24 место (1920).

    -100 кг

    - Нурлыхан Шархан - 24 место (2115).

    +100 кг

    - Адиль Оразбаев - 41 место (1081);

    - Галымжан Кырыкбай - 49 место (780).

    Женщины

    -48 кг

    - Абиба Абужакынова - 5 место (4183);

    - Галия Тынбаева - 39 место (1236).

    -57 кг

    - Севара Нышанбаева - 33 место (1317).

    -78 кг

    - Аруна Жангельдина - 32 место (1120).

    +78 кг

    - Камила Берликаш - 19 место (2544);

    - Назгуль Маратова - 39 место (831).


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