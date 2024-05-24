Дзюдоисты завершили ЧМ поражением от Германии

В заключительный день чемпионата мира по дзюдо прошли состязания в формате «стенка на стенку». К сожалению, казахстанские мастера татами завершили выступление, уступив Германии — 2:4, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Для отечественных дзюдоистов командные соревнования являлись хорошей возможностью реабилитироваться в глазах болельщиков за выступления в личном зачете. Увы, наши спортсмены этот шанс упустили.

Во встрече с Германией Екатерина Токарева и Айдар Арапов проиграли свои схватки, позволив сопернику повести в этом противостоянии со счетом 2:0. Однако наши тяжеловесы — Камила Берликаш (+78 кг) и Ерасыл Кажыбаев (+100 кг) выправили положение и сравняли счёт — 2:2.

Но затем последовали вновь два поражения — Бахыт Кусакбаева и Дархан Койбагар оказались бессильны против представителей Германии — итоговый результат 4:2 в пользу противника.

Таким образом, сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ) с одной бронзовой наградой, которую принесла нашей стране Абиба Абужакынова.