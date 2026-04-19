Дзюдоисты из Казахстана завоевали «серебро» чемпионата Азии в Китае

Заключительным видом программы ЧА стали соревнования среди смешанных команд. В финале Казахстан бился против Монголии.

Противостояние завершилось победой соперников со счётом 4:0.

Свои схватки проиграли Дана Абдирова (до 57 кг), Ануар Жумагельдин (до 73 кг), Аида Тойшыбекова (свыше 70 кг), Галымжан Кырыкбай (свыше 90 кг). Таким образом, Казахстан завоевал на континентальном первенстве шесть медалей.

Ранее Адилет Алмат (до 81 кг) взял «золото». Эсмигуль Куюлова (до 63 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), Айдар Арапов (до 90 кг) и Аруна Жангельдина (до 78 кг) финишировали на третьей строчке.