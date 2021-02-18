РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:04, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Дзюдоист Жумаканов досрочно вышел в третий круг Grand Slam в Израиле

    None
    None
    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ –Казахстанец Елдос Жумаканов успешно стартовал на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Израиле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Турнирный путь в категории до 66 килограммов он начинал со второго круга. Здесь ему противостоял местный Эйлон Баршешет. Жумаканов сумел выиграть досрочно - «иппон».

    В следующем раунде он встретится с Мухриддином Тилововым (Узбекистан). В этом же весе Данияр Шамшаев не справился с французом Килианом Ле Блашем, выбыв из дальнейшей борьбы. Также уступила на старте и Нурсулу Ералиева. В весе до 52 килограммов она не смогла победить Рекку Пупп из Венгрии.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:35
    Алихан Смаилов: Ненадлежащая дорожная инфраструктура — одна из причин аварийности
    Сегодня, 11:35
    Упорядочить деятельности частных такси поручил Премьер-министр РК
    Сегодня, 11:28
    Восьмичасовой рабочий день для таксистов могут ввести в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!