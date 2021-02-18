Дзюдоист Жумаканов досрочно вышел в третий круг Grand Slam в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ –Казахстанец Елдос Жумаканов успешно стартовал на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Израиле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Турнирный путь в категории до 66 килограммов он начинал со второго круга. Здесь ему противостоял местный Эйлон Баршешет. Жумаканов сумел выиграть досрочно - «иппон».

В следующем раунде он встретится с Мухриддином Тилововым (Узбекистан). В этом же весе Данияр Шамшаев не справился с французом Килианом Ле Блашем, выбыв из дальнейшей борьбы. Также уступила на старте и Нурсулу Ералиева. В весе до 52 килограммов она не смогла победить Рекку Пупп из Венгрии.